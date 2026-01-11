ANEP تحتفل برأس السنة الأمازيغية ببرنامج ثري ومتنوع

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار ،عن مشاركتها كَراعٍ، في الاحتفالية الخاصة برأس السنة الأمازيغية “يناير”، التي تنظمها إذاعة القناة الثانية اليوم بنادي عيسى مسعودي.

وتم تنظيم برنامج ثريّ ومتنوع يضم لقاءات ومعرض للتراث، لينتهي بحفل للفنان رابح عصمة. وهذا لإبراز التراث غير المادي وتثمين التقاليد والثقافة الأمازيغية.

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد مؤسسة ANEP مكانتها فاعلًا رئيسيًا في مجال الترويج للثقافة والتراث والمحافظة عليهما. وكذلك إرادتها في مرافقة الفعاليات التي تثمّن تقاليدنا وتعزز الروابط الاجتماعية.