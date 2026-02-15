ANEP ترعى حفل تكريم مسابقة “تحدي الإبتكار في التربية”

تشرفت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار (ANEP) برعاية حفل تكريم مسابقة 2025 TARBYA UP CHALLENGE، الذي نظم يوم السبت، من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية (INRE)، بمقر صندوق الضمان التابع لوزارة السكن بأولاد فايت - الجزائر العاصمة.

وتهدف هذه المبادرة الوطنية الرائدة، إلى تثمين وتشجيع الابتكار في قطاع التربية في الجزائر. من خلال تكريم أفضل المشاريع التي يقودها التلاميذ والأساتذة والباحثون. إلى جانب المؤسسات الناشئة الشابة الناشطة في المجال التربوي.

وتميز حفل التكريم بحضور كل من وزير التربية الوطنية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وكذا ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الشريكة لمؤسستنا.

وشكلت هذه التظاهرة فضاء هاماً لتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة الكفيلة بتطوير المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، سجلت وحدة الطباعة برويبة التابعة لمؤسسة ANEP حضورها ضمن فعاليات الحدث. من خلال تخصيص جناح مهني بهدف التعريف بخدماتها واستكشاف فرص الشراكة. لاسيما في مجال طباعة لمختلف المطبوعات والوثائق البيداغوجية.

وتندرج هذه الرعاية، ضمن رؤية المؤسسة الرامية إلى المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التربوية. باعتبارها شريكاً وطنياً فاعلاً في مرافقة مبادرات الابتكار والتنمية.