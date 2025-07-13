“ANEP” تُشارك في الصالون الدولي للسياحة والأسفار

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار، عن المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار “سيتاف 2025″، بصفتها راعي ذهبي، والذي يقام من 12 إلى 15 جويلية 2025 بقصر المعارض، سافكس، الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، سيكون في استقبال الزوار ممثلين عن جميع فروع ووحدات المؤسسة على مستوى جناحها المتواجد في الجناح المركزي “C” منطقة “A”.

هذا وتدعو المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والاشهار جميع الفاعلين والمختصين في قطاع السياحة. إلى اكتشاف خبرتها في مجال الاتصال الاشهار الطباعة واللوجستيك. والمسخرة في خدمة تطوير قطاع السياحة الوطنية.

وتمثل هذه المشاركة في هذا الحدث الدولي فرصة هامة لبناء شراكات استراتيجية جديدة. وتعزيز صورة المؤسسة على الساحة الوطنية والدولية.