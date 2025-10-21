ANEP تُقدم 100 كرسي متحرك لفائدة ضحايا الشلل الدماغي

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، عن مرافقتها للمرصد الوطني للمجتمع المدني في تنظيم اللقاء الوطني المتخصص لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشفت المؤسسة، في بيان لها، عن تقديم 100 كرسي متحرك لفائدة ضحايا الشلل الدماغي (IMC) من البالغين والأطفال.

وبهذه المناسبة نظمت المؤسسة بالشراكة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني حفل أمس الإثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة.

وحضر هذا الحفل المميز، الرئيس المدير العام للمؤسسة، مسعود الغم، ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، الدكتورة ابتسام حملاوي.

إلى جانب بعض الإطارات من الطرفين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا لتغطية الحدث.

وخلال كلمته، عبر مسعود الغم عن اعتزازه بمساهمة المؤسسة في مثل هذه المبادرات الإنسانية. التي تجسد قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

وقال ذات المسؤول: “فخورون بمثل هذه المبادرات قصد إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات. إذ تميز البعض منهم في رفع الراية الوطنية في أهم المحافل الدولية. هم ليسوا ذوي الاحتياجات الخاصة بل ذوي الهمم، الذين تعتبرهم نموذجا في الإرادة. التحدي والعطاء، ونتمنى لهم دوام الصحة والتوفيق في مسارهم”.

ومن جهتها، ثمّنت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني الدكتورة ابتسام حملاوي، جهود الدولة الجزائرية في رعاية ذوي الهمم. مؤكدة مكانتهم في السياسات العمومية.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تعد تتويجا للجامعة الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، لما تحمله من دلالات رمزية ومجتمعية.

كما أشادت بالدور الهام للمجتمع المدني، مؤكدة دعم المرصد للمبادرات الهادفة. ومنها ما تقوم به جمعية أمل “الحياة” في إجراء عمليات جراحية لأطفال الشلل الدماغي.

وعبّرت عن امتنانها للهبة الإنسانية من مؤسسة ANEP، مثمّنة مساهمتها في ترسيخ قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام الحفل، أشرف كل من مسعود الغم والدكتورة ابتسام حملاوي على تسليم رمزي للكراسي المتحركة لعدد من المستفيدين الحاضرين. في جو ساده التقدير والامتنان لهذه الالتفاتة الإنسانية النبيلة.