ANEP تُكرم ياسمينة سلام نظير تتويجها العالمي

نظمت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، اليوم، حفلاً تكريميا على شرف ياسمينة سلام، احتفاء بتتويجها في المسابقة الدولية “2025 Gourmand World Cookbook Awards” بالبرتغال.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فازت ياسمينة سلام، بالجائزة الأولى في فئة “الموضوع الواحد”، عن كتابها “الكسكس جذور وألوان الجزائر” الصادر عن منشورات ANEP.

وأقيم التكريم بالمقر الرئيسي للمديرية العامة بحضور الرئيس المدير العام للمؤسسة، مسعود الغم ومدراء المؤسسة. بالإضافة الى صحفيين من مختلف وسائل الاعلام.

وأجابت ياسمينة سلام، عقب كلمتها، عن أسئلة الصحفيين الحاضرين كما تطرقت إلى تجربتها المميزة في تأليف هذا الكتاب. وإلى الأبحاث المعمقة والجهود التي بذلتها للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة.

كما أكدت أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي وتعاون متكامل بينها وبين مؤسسة ANEP. التي وفرت كل الوسائل والجهود المادية والبشرية لتجسيد هذا المشروع الثقافي.

وبهذه المناسبة، قام مسعود الغم بتسليم الدرع التكريمي إلى السيدة سلام، مشيدًا بتفوقها، وشغفها، وتألقها من خلال هذا الكتاب الحاصل على الجائزة.

كما أكد في كلمته، أن هذا التتويج، انتصار لياسمينة سلام ولمؤسسة ANEP ، ولكنه قبل كل شيء، هو انتصار للجزائر.

وحظي هذا الحدث البارز بتصفيق حار من كافة الحاضرين، الذين عبروا عن إعجابهم بمسار ياسمينة سلام. وبتفانيها في إبراز فن الطبخ الجزائري على الساحة الدولية.