ANEP تُوقع اتفاقية مع الكشافة الإسلامية الجزائرية

وقّعت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية وذلك بقاعة محمد برامي بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، تم توقيع هذه الاتفاقية، على هامش فعاليات المنتدى الكشفي الجزائري في طبعته الثالثة. احتفاء بذكرى استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون.

وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة إعلامية وترويجية تطلقها المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار المرافقة الكشافة الإسلامية الجزائرية في مسعاها الوطني الرامي إلى رفع عدد المنتسبين إلى مليون ونصف مليون كشاف في أفق سنة 2028. تخليداً لرمزية مليون ونصف مليون شهيد الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الوطن.

وأكدت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، اعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية مع إحدى أعرق المنظمات الشبانية في الجزائر. وجددت التزامها بدورها كشركة مواطنة تواكب المشاريع الوطنية ذات البعد التربوي والمجتمعي. وتسهم بفعالية في خدمة الوطن وتنمية شبابه.

هذا وكانت الكشافة الإسلامية الجزائرية منذ نشأتها، مدرسة في الوطنية والنضال. حيث كان لها دور فعّال في الثورة التحريرية المجيدة. ولا تزال تناضل ليومنا هذا من أجل بناء أجيال مبدعة متمسكة بهويتها الجزائرية.

وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسار التعاون بين المؤسستين، وتجسد إرادة صادقة في نشر ثقافة المواطنة والإبداع. وترقية الصحوة ايجابية للشباب الجزائري في المجتمع.