ANEP وأوريدو الجزائر تبرمان عقد شراكة إستراتيجي

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، عن توقيعها على اتفاقية شراكة استراتيجية مع المتعامل النقال أوريدو ( Ooredoo) لتعزيز الابتكار والتكامل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك. وذلك في سياق شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وجرت مراسم التوقيع على هامش الإفطار الرمضاني الذي نظمته أوريدو الجزائر يوم 11 مارس 2026 بحضور الرئيس المدير العام، مسعود الغم والمدير العام لشركة أوريد الجزائر، روني طعمة.

ويندرج هذا البروتوكول ضمن الشراكات الهيكلية الجديدة بين الفاعلين الرئيسيين في قطاعي الاتصال والإعلام والخدمات والاتصالات. وذلك عبر عدة محاور استراتيجية تشمل حلول لوجستية والمشاريع الرقمية والخدمات الإعلانية إلى جانب أنشطة أخرى.

وبموجب هذه المبادرة، ستضع شركة أوريدو الجزائر تحت تصرف هياكل المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار (ANEP) خدمات اتصالات مبتكرة. تشمل عروضاً تجارية مخصصة وحلولاً تكنولوجية ملائمة، إلى جانب تطوير البنى التحتية التقنية.

في المقابل ستدعم المؤسسة أوريدو بخبرتها وقدراتها التشغيلية لتعزيز أنشطة الاتصال وإنتاج حلول وخدمات متكاملة.

وفي كلمته، صرح الرئيس المدير العام مسعود الغم، بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه مع أوريدو جزءا من استراتيجية مؤسستنا لتعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من أجل تطوير خدمات مبتكرة تتكيف مع تطورات السوق. وسيمكن هذا التعاون من تعبئة المهارات والبنى التحتية لكلا المؤسستين من أجل اقتراح حلول متكاملة في مجالات الاتصال والإعلام والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ونحن على قناعة بأن هذه الشراكة ستفتح الطريق أمام فرص تعاون جديدة وتساهم في خلق القيمة لصالح شركتينا والمنظومة الاقتصادية الوطنية.

ومن جانبه، أكد المدير العام لشركة أوريدو روني طعمة قائلا” يسعدنا بشكل خاص أن نبرم اليوم هذه الشراكة الاستراتيجية مع ANEP، وهي مؤسسة رائدة في مجال الاتصال والإعلام في الجزائر.

تعكس هذه الاتفاقية رغبتنا المشتركة في تعزيز التآزر بين منظمتينا واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات القيمة المضافة العالية من خلال الاستفادة من خبرة ANEP والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها أوريدو، فإننا نهدف إلى تطوير مشاريع هيكلية من شأنها أن تساهم في دعم التحول الرقمي وديناميكية وسائل الإعلام الوطنية والمشهد الاقتصادي”.

وبهذه الاتفاقية، تؤكد المؤسسة وشركة أوريدو الجزائر التزامها المشترك بالمساهمة الفاعلة في دفع المنظومة الإعلامية والتكنولوجية والاقتصاد الوطني. وتثمين خبراتها المتبادلة من أجل خلق قيمة مستدامة.