أكد أخصائي البيولوجيا العيادية تخصص علم الفيروسات، عبد الباسط معوط، اليوم الجمعة أن اختبار ANTIGENIQUE المستعمل حاليا بالجزائر لا يكشف عن المتحور أوميكرون.

وأضاف معوط لاذاعة سطيف أن السبب في ذالك هو التغير الكبير الذي حصل في المستقبل الغشائي للفيروس البروتين S.

وفي هذا السياق دعا ذات المتحدث الى تحيين تحليل الكشف عن مولد الضد، بما يسمح بالكشف عن المتحور الجديد أوميكرون، لتفادي الأخطاء (قد تصدر نتائج التحليل سلبية والشخص مصاب).

كما أوضح الأخصائي أن المتحور الجديد ظهر عند شخص مصاب بالسيدا (مناعته ضعيفة جدا أو منعدمة )، ولا علاقة لأوميكرون بفيروس فقدان المناعة.

وأكد معطوط أن المتحور أوميكرون يظهر عندما يتكاثر بحرية لمدة طويلة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن المتحور سلالة من بين أكثر 4 آلاف سلالة لفيروس كورونا انتشرت منذ بداية الجائحة.

بالمقابل أوضح أن المتحور أوميكرون مختلف عن السلالات الأخرى وطرأت تغييرات على بنيته الخارجية، والبروتين S أكثر الأجزاء التي شهدت تغيرا كبيرا (SPIKE ANTIGEN)

وتابع:”المتحور أميكرون (المتغير في البروتين S) يسمح له بالالتصاق بخلايا الجهاز التنفسي لدى الانسان.”

وأردف قائلا:”الاختلاف الطفيف بين السلالات لا يؤثر على الجهاز المناعي ولكن عندما يتحور البروتين S (السلالة أوميكرون )

فالأمر مختلف والجهاز المناعي يصبح وكأنه أمام فيروس جديد والجهاز المناعي لا يعرف السلالة وهو شيئ مقلق.”

وأشار حسب المعطيات المتوفرة، الى أن كل الأشخاص يمكن أن يصابوا بالمتحور أوميكرون.معتبرا سرعة انتشاره عادية

مقارنة ببقية السلالات بناء على معطيات الدول التي انتشر فيها.

الى جانب آخر، أكد الخبير في الفيروسات الى أن سلالة دالتا أخطر السلالات منذ بداية كوفيد 19.

كما أبدى تخوّفه من ارتفاع عدد الاصابات وحالات الاستشفاء التي تؤدي الى تشبع المستشفيات.

مؤكدا أن اللقاح المضاد لكورونا يحمي من المضاعفات الخطيرة حتى ولو تعلق الأمر بالسلالة أوميكرون.

في سياق مغاير، وصف الوضعية الوبائية بالجزائر بالمستقرة وعدد الإصابات اليومية لا يعكس تماما عدد الحالات الحقيقية.

منوها في السياق ذاته الى أن معهد باستور الوحيد القادر على الكشف عن نوع السلالة، وعليه يجب التقيد باجراءات الوقاية.

و توقع معطوط دخول الجزائر في موجة رابعة بعدما تعودت على تسجيل انتشار واسع للسلالات الجديدة،

وهذا بعد شهرين الى ثلاثة اشهر من تسجيل أولى الإصابات.

مضيفا في سياق حديثه الى أن الخبراء في العالم يتوقعون نهاية كورونا مع نهاية 2022.