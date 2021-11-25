ANWI تطلق مبادرة الرقمنة لدعم وترقية المنتوج المحلي

أطلقت المؤسسة الناشئة ANWI مبادرة الرقمنة لدعم وترقية المنوج المحلي الوطني أين تدعو من خلالها كافة المنتجين المحليين للاستفادة من متاجر افتراضية.

ومرافقة تسويقية عبر منصتها الرقمية التي سينم اطلاقها قريبا.

وفي بيان للشركة تأتي هذه المبادرة من أجل مساعدة كافة مصنعي المنتجات المحلية الملموسة التي لاتندرج ضمن لائحة المواد الغذائية.

خاصة المستفيدين من القروض المدعمة للدولة “ANADE”.”ANGEM” والحرفيين المصنعيين للمنتجات التقليدية في تخطي مشكل التسويق.

وفي هذا السياق صرح المدير العام لمؤسسة anwi طارق شيتور، أن تداعيات أزمة كورونا فرضت أنماطا تسويقية غير تقليدية.

كما أضاف أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية هو أحد أنجع هذه الطرق، موضحا أن مؤسسته تطمح لتوظيف هذه التكنولوجيا من أجل دعم الانتاج المحلي وتطويره.

باالمقابل ومن خلال هذه المبادرة تؤكد شركة ANWI، دعمها للانتاج المحلي والصناعات المحلية التقليدية وسعيها لتنمية روح المقاولاتية لتطوير الاقتصاد الوطني.

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“إل جي إلكترونيكس” ترافق الطلبة في تنظيم تظاهرة المطورين السريعين

ترافق “إل جي إلكترونيكس الجزائر” الطلبة الجزائريين، في تنظيم تظاهرة المطورين السريعين “ديف فاست 2021”.

وتعهدت شركة “إل جي إلكترونيكس الجزائر” بمرافقة ومساعدة الشباب المحبين للتكنولوجيا لتطبيق معارفهم و أفكارهم لتحسين المعيشة اليومية للمواطن.

كما تدعم “إل جي إلكترونيكس الجزائر“، روح الإبداع عند الطلبة الجزائرين، بتوفير لهم و للمهنيين وللشركات الجديدة. وامكانيات العمل في شبكات والتعاون عبر دعن الطلبة الجزائريين.

ومهرجان “ديف فاست” هو تظاهرة تنظمها مجموعة مطوري غوغل ومركز التجارة العالمي الجزائر. وهو تجمع لطلبة جامعيين من المعهد العالي للإعلام الألي، و هو موعد هام لعشاق الديجيتال.

كما ستدعم “إل جي إلكترونيكس الجزائر”، طبعة 2021، من مهرجان “ديف فاست الجزائر”.

ويعتبر تحسين المعيشة اليوميةفي صلب اهتمامات “إل جي إلكترونيكس”. ولهذا قدمت تطبيق “إل جي ثين كيو” المزود بتكنولوجيات تطبيقية.

وجاءت لتضيف ذكاء للحياة التكنولوجية، وهذا التطبيق يساعد على تسهيل الحياة. ومنح حياة سهلة للمواطن في بيته، بالحصول على التحكمالسهل في جميع الألات الموجودة في البيت.

كما يقوم تطبيق “إل جي ثين كيو”، بتحليل عادات الاستعمال والاستهلاك، لمنح الزبون نصائح قيمة لتجنب المشاكل التقنية قبل حدوثها.

وسيتمحور موضوع طبعة هذه السنة من “ديف فاست” حول الذكاء الإصطناعي، وكيفية اقتراح حلول فعالة للحياة اليومية للجزائريين.

كما ستدوم التظاهرة 3 أيام، من 18 ألى 20 نوفمبر 2021، بمقر شركة “ألتيوس سيرفيسز” ببئر خادم.