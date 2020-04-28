APOCE تحذر من إستخدام تطبيق كشف الحساب في بريد الجزائر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، مستخدمي تطبيق كشف الحساب في بريد الجزائر.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن مثل هذه التطبيقات تسرق معلوماتكم الشخصية، ودعت المنظمة المواطنين لعدم استعمالها.

وأفادت المنظمة أنه وبعد التواصل مع مؤسسة بريد الجزائر، “جاءنا التأكيد ان هذا التطبيق لا يمت بأي صلة للمؤسسة

وعليه بريد الجزائر تدعو كل من لديه شكوى بان حسابه تعرض للسرقه من طرف هذا التطبيق ان يتقدم الى مصالحها لتقديم شكوى من اجل سحب كشوف الحسابات وفتح تحقيق”.

وأضافت المنظمة أنه وفي “حالة عدم التعامل بجدية مع الشكوى يقدم للمنظمة شكواه للتكفل بها”.

مشيرة في السياق ذاته أنه “كل من يشك في تعرضه لمشكل نتيجة استعماله هذا النوع من التطبيقات ماعليه لقطع الشك باليقين سوى طلب كشف الحساب لمدة سنة و في حالة اكتشاف اختلالات يسارع بتقديم شكوى”.