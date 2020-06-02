APOCE توقع إتفاقية شراكة مع وزارة التكوين لتصنيع وتوزيع الكمامات بالمجان

تم، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين منظمة حماية المستهلك ووزارة التكوين والتعليم المهنيين لتصنيع وتوزيع الكمامات بالمجان.

وحسب ما أفادت به المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فإنه تم اتخاذ أول منطقة نموذجية متمثلة في ولاية تيبازة.

حيث تم فتح مركزين للتكوين المهني يضم حوالي 20 متطوعا و بسعة انتاج 1000 كمامة يوميا و منتوجات وقائية أخرى.

واشارت منظمة حماية المستهلك، أن الافتتاح الرسمي للمركزين سيكون يوم غد الأربعاء، بمركز التكوين بحمر العين بتيبازة.

حيث سيتم من خلاله عرض أولى ثمار هذا التعاون، مشيرة إلى ان العمل سيتواصل لتعميم العملية في عدة ولايات.