APW إليزي: “حاولنا تهدئة الأوضاع وفرض الإستقرار فمنعنا الوالي”

نسب المجلس الشعبي الولائي لولاية إليزي سبب الإحتقان والإنفلات الأمني الذي تشهده شوارع الولاية، إلى الإنسداد الذي وصل إليه المجلس مع الجهاز التنفيذي.

كما قال بيان صادر عن المجلس الشعبي الولائي، إن قائمة السكن المفرج عنها نهاية ديسمبر الماضي، لها دور كبير في الفوضى العارمة التي تعرفها الولاية.

كما أشار أعضاء المجلس الشعبي عبر البيان إلى أن الإنزلاقات المسجلة على مدار ثلاثة أيام متتالية، هي سبب تدخلهم واستقبالهم للمتظاهرين والتحاور معهم.

وأوضح البيان بأن المجلس قرر رفقة االمتظاهرين تهدئة الأوضاع لمدة ثلاثة أيالم، يتم خلالها عقد دورة غير عادية وفق القانون لدراسة الوضع.

وقد تفاجأ أعضاء المجلس الشعبي الولائي عقب ذلك، بقرار الوالي الذي هدد حسبهم هيئة المجلس، في حالة عقد دورة استثنائية بمنع الأعضاء من الإطعام والإيواء والنقل.

واعتبر المجلس في بيانه بأن هذه الأمور حق يكفله القانون لأعضائه، وأن المجلس لم يضع في برنامجه أي بند للإنتخابات الأخيرة للتجديد النصفي لمجلس الأمة.

وقال المجلس في بيانه بأن ما جاء في الصفحة الرسمية لديوان الوالي، مجرد تضليل للرأي العام وتغطية للحقائق التي يعلمها العام والخاص.

ودعا المجلس الشعبي الولائي في بيانه جميع أطياف المجتمع بالولاية لتفويت الفرصة على كل من يسعى لخلق الفتن والعيش على حساب كرامة المواطن في جزائر العزة والكرامة.