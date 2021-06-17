ASEPA تنظم حملة تحسيسية حول مرضى ضغط الدم والسكري

تقوم الجمعية العلمية لطلبة الصيدلية في الجزائر العاصمة ASEPA، بتنظيم حملة تحسيسية حول مرضى ضغط الدم والسكري. وهذا نظرا لكونهما من بين أكثر الامراض المزمنة انتشارا في الجزائر والعالم بأسره.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن بعد قرن من اكتشاف الانسولين، يستمر عدد مرضى السكري في النمو بمعدل ينذر بالخطر. حيث سجل 1.3 مليار شخص مصاب بضغط الدم و442 مليون شخص مصاب بالسكري.

وستنظم الحملات التحسيسية ما بين 20 جوان و26 من نفس الشهر في 4 أماكن. وهم على التوالي البريد المركزي، المركز التجاري أرديس الصابلات، الرويبة وساحة كندي. ويتم اختتام الحملات يوم 26 جوان بـفارماراطون، الذي سيلعب في 5 جويلية وغابة بوشاوي.