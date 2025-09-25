“Asia Potash” الصينية ترغب في إنجاز مشروع مدمج لتثمين الفوسفات والأسمدة بالجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الخميس. وفدا عن الشركة الصينية “Asia Potach International المتخصصة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية، لاسيما الفوسفات، برئاسة نائب رئيس الشركة، زينغ يوي.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن قطاعات المحروقات والمناجم، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعة والبيئة وكذا إطارات من الوكالة. وذلك في إطار مساعي الشركة الصينية لإطلاق مشروع استثماري ضخم في الجزائر. يتمثل في إنشاء مركب صناعي مدمج بقيمة 1,6 مليار دولار لتثمين الفوسفات، وإنتاج الأمونياك، اليوريا، والأسمدة المركبة، بالاعتماد على الغاز الطبيعي كمورد رئيسي في عمليات التصنيع.

وقدم الوفد الصيني عرض مفصل حول المشروع، الذي ترمي الشركة لتجسيده في منطقة شمال إفريقيا. وتمت مناقشة إمكانية وفرص تحقيقه في الجزائر، التي تمتلك كل المزايا والمقومات الضرورية لإنجازه من غاز طبيعي ومناجم فوسفات، لاسيما في شرق البلاد. بالإضافة كذلك إلى جدواه الاقتصادية ومدى توافقه مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية وكذا الطاقات المتجددة.

واتفق الطرفان، في الأخير، على مواصلة التنسيق وتنظيم اجتماعات أخرى عبر تقنية التحاضر عن بعد. لمناقشة التفاصيل التقنية للمشروع وآليات تجسيده بالتنسيق مع القطاعات المعنية.