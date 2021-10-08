ASL Airlines تشغل أول رحلة لها من ليل الفرنسية إلى الجزائر

قامت شركة الخطوط الجوية الفرنسية ASL، أمس الخميس 7 أكتوبر، بتشغيل أول رحلة لها من ليل إلى الجزائر هذا الموسم.

واستأنفت شركة الطيران الفرنسية رحلاتها تدريجياً من فرنسا إلى الجزائر منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود الجوية.

وعرضت شركة ASL Airlines رحلاتها إلى الجزائر من مطاري باريس- CDG وليون ، لكن منذ أمس الخميس. قامت الشركة أيضًا بخدمة الجزائر من مطار ليل.

ونشرت شركة الطيران الفرنسية يوم الخميس في منشور على صفحتها على فيسبوك. “فخورون بتسيير أول رحلة طيران ليل – الجزائر هذا الموسم”

وقال مطار ليل إنه كخطوة أولى، ستقوم خطوط ASL الجوية بتسيير رحلة واحدة أسبوعيا من ليل إلى الجزائر العاصمة. مضيفا أن الرحلة ستنظم كل يوم خميس.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات خطوط ASL الجوية القادمة بين ليل والجزائر خلال شهر أكتوبر. في 14 و 21 و 28 أكتوبر. بحسب جدول الرحلات المنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مندوب مبيعات الشركة الفرنسية في الجزائر عن تأسيس برنامج جديد للرحلات بين الجزائر وفرنسا لأكتوبر الجاري.

وجدولت خطوط ASL الجوية 35 رحلة خاصة في اتجاه واحد إلى باريس-سي دي جي وليون وليل من الجزائر وعنابة وبجاية.