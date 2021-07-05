ASL Airlines France تبرمج رحلات جديدة من الجزائر

تم فتح الحدود الجزائرية جزئياً منذ 1 جوان الماضي. حيث تقوم الخطوط الجوية الجزائرية و شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات تجارية ذهابًا وإيابًا. وتم تسخير رحلات الأولوية المحجوزة سابقا من المواطنين الجزائريين. هؤلاء هم الوحيدون المرخص لهم بالسفر إلى الجزائر في الوقت الحاضر.

في الوقت نفسه، تواصل شركات الطيران الأجنبية تشغيل رحلات خاصة، تُعرف أيضًا باسم رحلات الإعادة إلى الوطن. هذه الرحلات الخاصة مفتوحة لمواطني دول المقصد والجزائريين المقيمين في هذه البلدان أو حاملي التأشيرة.

بين الجزائر وفرنسا، قامت ثلاث شركات طيران بتسيير رحلات خاصة منذ ربيع العام الماضي. وهي الخطوط الجوية الفرنسية، فرعها المنخفض التكلفة، ترانسافيا وخطوط ASL الجوية.

تعزز برنامج رحلاتها الخاصة ASL Airlines

تشغل الخطوط الجوية الفرنسية رحلة يومية خاصة بين الجزائر ورويسي شارل ديغول. وتعمل شركتا الطيران الفرنسيتان الأخريان على عدد أقل من الخدمات. حيث أعلنت شركة ASL Airlines بالفعل عن ثماني رحلات خاصة بين الجزائر وفرنسا في النصف الأول من جوان. وقد أضافت 4 رحلات أخرى بما في ذلك رحلة من بجاية، الرحلة الوحيدة لشهر جويلية.

هذا هو البرنامج لبقية شهر جويلية:

الجزائر العاصمة – باريس رويسي شارل ديغول: 4 و 8 و 17 جويلية

الجزائر العاصمة – ليون سانت إكزوبيري: 8 و 17 جويلية

عنابة – رواسي شارل ديغول: 8 و 19 جويلية

بجاية – رويسي شارل ديغول: 19 جويلية