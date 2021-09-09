ASL Airlines France تنظم أول رحلة لها بين ليون والجزائر

منذ 28 أوت الماضي، ارتفع عدد الرحلات بين فرنسا والجزائر بشكل كبير. من 9 رحلات أسبوعية إلى 48 رحلة، 24 منها تشغلها الخطوط الجوية الجزائرية.

ويتم تشغيل الرحلات الـ 24 الأخرى من قبل ثلاث شركات طيران فرنسية: الخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وخطوط الطيران ASL.

ويأخذ المطاران الباريسيان، باريس أورلي ورويسي شارل ديغول، نصيب الأسد. على سبيل المثال، يتم تشغيل 23 رحلة من أصل 24 رحلة أسبوعية للخطوط الجوية الجزائرية من باريس أورلي. فيما يتم توفير رحلة واحدة فقط من مرسيليا.

من جهتها ، تشغل ASL Airlines، التي تعمل من Roissy Charles de Gaulle، رحلات من ليون أيضًا. وهي تخطط لخدمة ليل اعتبارًا من 7 أكتوبر.

وقد أقلعت اليوم الخميس أول رحلة لخطوط ASL بين ليون والجزائر في الساعة 09:14. متأخرة بساعة و14 دقيقة من مطار ليون.

وحددت ASL Airlines France على حسابها Facebook بتسيير رحلة بين ليون والجزائر كل يوم خميس في الأوقات التالية:

-المغادرة من ليون الساعة 8 صباحًا – الوصول إلى الجزائر العاصمة الساعة 8:50 صباحًا.

-المغادرة من الجزائر العاصمة الساعة 4:50 مساءً – الوصول إلى ليون الساعة 5:40 مساءً.