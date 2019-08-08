B R I تطيح بشبكة تهريب المهلوسات تنشط بين تونس في سوق أهراس

فيما حجزت 780 مؤثر ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية

أوقعت، عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس، أول أمس، بأفراد مجموعة إجرامية.

تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و34 سنة تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

واستنادا إلى ما أسرته مصادر أمنية موثوقة، فعملية الإطاحة بأفراد هذه الجماعة الإجرامية، كانت بناء على

معلومة وردت إلى عناصر الشرطة القضائية، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بجلب المؤثرات العقلية من

دولة تونس عن طريق التهريب، قصد إعادة بيعها في مدينة سوق أهراس وإغراق السوق المحلية بهذه السموم.

وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومة المسبقة، تم متابعة تحركات المشتبه فيهم الذين يقومون باقتسام المهام فيما

بينهم، حيث يقوم اثنان بالتكفل بإدخال المؤثرات العقلية إلى التراب الوطني، فيما يقوم البقية بعمليتي التخزين والترويج.

وعلى إثرها تم حبك خطة محكمة، على إثرها تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.

وبتفتيش مسكني المشتبه فيهما كانت النتيجة إيجابية، بالعثور بداخلهما على كمية من المؤثرات العقلية، التي

تقدر بـ783 قرص مهلوس صنع أجنبي، بالإضافة إلى 4 قارورات زجاجية تحوي كل قارورة سائلا مهلوسا أجنبي

الصنع، زيادة على مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 245000 دج ومبالغ أخرى من العملة الأجنبية 400 أورو

و500 دينار تونسي و25 ريـالا سعوديا، ليتم على إثرها توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الشرطة، أين

أنجز ملف قضائي لهما، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، عن جرم تكوين مجموعة

إجرامية منظمة لتخزين، توزيع وعرض والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية مع التهريب وجنحة ممارسة

مهنة الصيدلة من دون رخصة، والذي بدوره أحالهما على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمري إيداع رهن الحبس.