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BAIC تُعلن عن مفاجأة سارة للجزائريين

بقلم محمد شوقي علاك
BAIC تُعلن عن مفاجأة سارة للجزائريين
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كشف المدير العام لشركة بايك الجزائر، نور الدين فرياك، عن توفير سيارات بسعر يتراوح بين 150 و160 مليون سنتيم، إبتداءً من النصف الثاني لسنة 2024.

هذا وكشفت علامة “BAIC”، اليوم الأحد، عن آخر موديلاتها في مجال السيارات، خلال حفل رسمي بولاية باتنة.

وحسب معلومات حصرية للنهار أون لاين، فإن العلامة ستدخل السوق الجزائري بـ5 موديلات عصرية، وهي X35 ،u5 plus ،x55 ،x7،BJ 40، منها 2 موديلات من السيارات كهربائية.

وحول الأسعار، قال المدير العام للعلامة، في تصريح لـ”النهار أونلاين”، أنها ستكون في متناول الجميع. كما كشف أن فتح الطلبيات لإقتناء سياراتها سيكون الأسبوع القادم.

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رابط دائم : https://nhar.tv/4S89D
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