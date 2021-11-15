Ballon d’or.. شاهد حصريا البرومو الرائع لتقديم محرز في الحفل

قامت “فرانس فوتبول” بتحضير “بورمو” عالمي، لتقديم الدولي الجزائري رياض محرز، خلال حفل “Ballon d’or” 2020-2021.

واستعرض برومو الخاص بـ”Ballon d’or”، أجمل اللقاطات التي بصم عليها محرز الموسم الماضي، في مختلف المنافسات.

كما ضم فيديو برمو “Ballon d’or”، أجمل أهداف الدولي الجزائري بقميص ناديه في رابطة أبطال أوروبا، على غرار هدفه العالمي في مرمى باريس سان جيرمان.

يذكر أن رياض محرز، يتواجد ضمن قائمة الثلاثين لاعبا، المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2020-2021 “Ballon d’or”.

وكان موقع النهار اون لاين، قد كشف تسريب لقائمة الـ30 لاعبا المُرشحين للتتويج بالكرة الذهبية نقلا عن ”فرانس فوتبول”. كما يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم لهذه السنة.

وسيرافق محارب الصحراء الأساطير ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إضافة لنجوم إيطاليا المتوجين بالأورو الأخير “دوناروما، باريلا وكيليني”. كما نجد في القائمة كل من المصري محمد صلاح والفرنسيين، نغولو كانتي وكريم بن زيمة.

ويعتبر تواجد محرز في القائمة النهائية للمُرشحين للكرة الذهبية، تأكيدا جديدا للمستوى الكبير الذي وصله قائد الخضر. الذي يصنف ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم.

ويصنع جم الخضر رياض محرز الحدث، حيث تسابق عدد من لاعبي منتخب جيبوتي صوبه لإلتقاط عدد من الصور التذكارية التي تخلّد على صفحاتهم.

وكانت خطوة لاعبي جيبوتي لأخذ صور من محرز الذي يصنع الحدث في كل مباراة يشنطها سواء مع المنتخب. أو في البطولة الإنجليزية وحتى في رابطة الأبطال.

ويعتبر محرز من النجوم الإفريقية الحالية الذي شد الأنظار في كل مكان أين حل أو إرتحل.

يذكر، أن سيناريو أخذ الصور مع رياض تعاد تقريبا في كل مباراة خاصة ضد المنتخبات التي لا تملك تاريخ كبير في الساحة الإفريقية.

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