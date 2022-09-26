BASF تحتفل بـ 45 سنة من تواجدها بالجزائر

احتفلت شركة BASF، بالذكرى 45 لتواجدها في الجزائر، حيث افتتحت في منتصف السبعينيات قبل افتتاح مكاتبها الجديدة بالشراقة، بالعاصمة، سنة 2018.

وهذا إنجاز فريد من نوعه، ورافعة مهمة للمضي نحو الأمام وإيجاد الحلول لأكبر تحديات العالم.

يقول خلدون بوعصيدة (EUE / NN)، مسؤول التكتل الوطني CC NWA، وقصد تقديم قيمة مضافة محلية ومستدامة إلى المشهد الصناعي الجزائري، قامت BASF بتوسيع أعمالها كل سنة.

حيث تقدم حلولًا مبتكرة في ستة قطاعات وهي المواد الكيميائية، والمعدات، والحلول الصناعية، والتقنيات الخاصة بالأسطح، والتغذية والرعاية والحلول الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الإستراتيجية المستدامة لشركة BASF، تخطط الفرق المحلية لتحقيق الحياد الكربوني، والترويج لـ™”ChemCycling “. وهي مادة خام من النفايات البلاستيكية المتحللة بالحرارة. فضلاً عن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي.

نقاش حول “صنع في الجزائر” بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس BASF

وكجزء من الاحتفالية، تسعد BASF باستضافة شركائها والمتعاونين الرئيسيين على طاولة نقاش لتناول موضوع “صنع في الجزائر”. وكيفية تطوير علامات تجارية محلية أقوى بالشراكة مع BASF.

ومن بين المشاركين في النقاش متعاملين صناعيين رئيسيين يمثلون قطاعات مختلفة كالطاقة. الزراعة، مستحضرات التجميل، البناء، المنتجات الاستهلاكية، الأدوية وكذا الأعلاف والمواد الغذائية.

وكجزء من النقاش، أشار بيير بريتساك، المدير العام لشركة BASF في الجزائر، إلى أن BASF ملتزمة بشدة بالعمل في السوق الجزائري كمنطقة رئيسية للنمو الاستراتيجي.

مضيفا أنها تعمل باستمرار على تقوية علاقاتنا مع عملائنا وشركائنا مع تقديم أفضل الحلول المبتكرة.

هذا واختتمت احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس BASF بتقديم العرفان للفريق القائم وراء نجاح الشركة.

وقال السيد خلدون: “إستراتيجيتنا للموارد البشرية تتمثل في تكوين” أفضل فريق “. حيث أثنى على الموظفين لأدائهم المتميز، والذي يضمن نجاح الشركة على المدى الطويل.