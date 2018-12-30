“BDL” تطلق بطاقة كوربورايت

أطلق بنك التنمية المحلية، اليوم الأحد، بطاقة بنكية جديدة، تحمل إسم “بطاقة كوربورايت”، تخص المؤسسات والمستخدمين.

وحسب بيان ” BDL”، تستعمل هذه البطاقة، من أجل تخليص وتسيير كل النفقات المهنية، والمتمثلة أساسا في مرافقة وتأمين تنقلات المتعاملين، بالإضافة لتسهيل معالجة بيانات النفقات المهنية.

وتسهل بطاقة كوربورايت، أيضا عملية التحكم في الميزانية المخصصة للنفقات المهنية، بالإضافة إلى التحكم في النظام المصرفي للمؤسسة واتخاذ القرار.

وللاستفادة من بطاقة ” كوربورايت” الذهبية والفضية، يتوجب على المؤسسات فقط فتح حساب جاري.

وتحتوى بطاقة كوربورايت لبنك التنمية المحلية على رقم سري، من أجل السحب عن طريق موزعات الدفع الالكتروني، والدفع بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني، كما يمكن أيضا القيام بالعمليات عن طريق الانترنت.

كما يمكن استخدامها، في عمليات الدفع من طرف مسيري المؤسسات والإطارات ومندوبي المبيعات، وكل الأشخاص المعنيين بالقيام بالنفقات، في إطار نشاطاتهم المهنية.

و يهدف إطلاق بطاقة ” كوربورايت” إلى تنويع وعصرنة باقة المنتجات والخدمات البنكية، الموجهة للزبائن بمختلف فئاتهم ( الخواص، المؤسسات، المهنيين).

كما ستضفي جودة أكثر على العلاقة ما بين البنك وعملائه، وترقيتها إلى مستوى المعايير الدولية.

وبإمكان المؤسسة المنخرطة دفع الضرائب والفواتير، أما في حال ضياعها أو سرقتها، يمكن للبنك تعويضها، بعد التصريح من طرف المؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استعمال بطاقة كوربورايت (24 سا/ 24 و7 أيام/ 7)، بواسطة الأنترنت، أو موزعات الدفع الالكتروني، أو أجهزة الدفع الإلكتروني، بكل أمان وطمأنينة.

ويمكن الحصول على البطاقة بأسعار تنافسية، حيث ستسهل لا محالة يوميات المؤسسات المستفيدين منه، وهذا من خلال الإمكانيات التي تتاح لهم بإتمام عملياتهم البنكية، دون عناء و بطريقة عصرية، ما يضمن أكثر أريحية ومرونة في تسييرهم لحساباتهم.