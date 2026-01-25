BDL يشرع في تمويل سكنات عدل 3

أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، اليوم الأحد، انطلاق عملية تمويل سكنات “عدل 3” لفائدة المكتتبين، بمن في ذلك الأشخاص الذين لا يملكون أقساطا شخصية أو الأقساط الواجبة الدفع.

وقال المدير العام لبنك التنمية المحلية، في تصريح لـ “ملتميديا” الإذاعة الجزائرية، إن جميع مكتتبي عدل 3 بإمكانهم التوجه إلى وكالات البنك لتقديم طلبات التمويل، سواء كان السكن من ثلاث غرف أو أربع غرف.

وأوضح المتحدث ذاته أن المطلوب من المكتتبين الراغبين في الحصول على التمويل، توطينُ الدخل في بنك التنمية المحلية. وفي حال لم يكن في استطاعتهم توطين الدخل، يقومون بتقديم التزام صاحب العمل بدفع الأجر في بنك التنمية المحلية.

كما أكد المدير العام للبنك أن كل المكتتبين لهم الحق في التوجه لبنك التنمية المحلية لطلب التمويل.

وتهدف هذه العملية إلى تسهيل استفادة المواطنين من برنامج سكنات عدل. وتمكينهم من اقتناء سكناتهم بطريقة مرنة تتماشى مع قدراتهم المالية.