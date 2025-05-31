BDL يطلق خدمة جديدة للدفع عبر الهاتف

أطلق بنك التنمية المحلية، خدمة جديدة “WIMPAY DDL”، للدفع عبر الهاتف المحمول، الذي يأتي ليحدث نقلة نوعية في طريقة إجراء المعاملات المالية بين الأفراد والتجار باستخدام الهواتف الذكية.

وتمنح هذه الخدمة المبتكرة المستخدمين إمكانية دفع المشتريات بسهولة وسرعة، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code). وتحويل الأموال، من خلال هذا التطبيق الأمن والمرن والمتصل 7 أيام /24 سا.

ويقدم هذا التطبيق، عدة مزايا، من بينها استفادة المستخدم من تحديث فوري لرصيد حسابه بعد كل عملية، ما يساعده على مراقبة معاملاته المالية والتحكم فيها بشكل مستمر.

كما يتم إرسال إشعارات تلقانية عند كل معاملة، وتسجل العمليات في سجل يمكن الاطلاع عليه في أي وقت. مما يضمن تتبعا واضحا وأمناً ومستقلاً لجميع الحركات المالية.

وتم تصميم تطبيق WIMPAY BDL أيضاً لفائدة المهنيين والشركات الجزائرية. حيث يتيحلهم تسجيل المبيعات وتلقي المدفوعات مباشرة في حساباتهم المفتوحة لدى بنك التنمية المحلية.

وأكد البنك، أم استخدام هذه الخدمة بسيط ومتاح لجميع زبائنه، سواء كانوا أفراداً أو تجاراً. حيث يكفي أن يكون للزبون حساب جاري. وأن يقدم بيانات الاتصال الخاصة به. والمتمثلة في البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويوقع على عقد اشتراك لدى وكالته البنكية.

ويمكن تحميل WIMPAY BDL، عبر Google Play App Store، وتعكس هذه الخدمة، التزامه الدائم بتوفير حلول مصرفية حديثة، متوافقة تماماً مع الاحتياجات اليومية المو للزبائن.