BDL يُحقق نتائج استثنائية في الدفع الإلكتروني

سجل بنك التنمية المحلية، نتائج استثنائية في مجال المعاملات عبر الإنترنت “الدفع الإلكتروني” التي تتم عبر بطاقات CIB، حيث تجاوزت ما يقارب01 مليار و200 ألف دينار من معاملات، أي بمعدل 120 ألف عملية.

وحسب بيان للبنك، أصدر “BDL” سنة 2023 ما يقرب من 243 ألف بطاقة CIB متداولَةَ، لتسهيل المعاملات الالكترونية لزبائن البنك.

هذا وشهد النصف الثاني من العام الحالي العديد من الأحداث الهامة لبنك التنمية المحلية. وأبرزها المشاركة في الطبعة التاسعة للصالون الدولي للمناولة الصناعية 2024 (ALGEST) التي شهدت إقبالاً وتجاوب من طرف الفاعلين في القطاع الصناعي.

وحسب بيان للبنك، كانت هذه اللقاءات فرصة فريدة لتوسيع شبكة البنك المهنية وفهم أعمق لتحديات السوق.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت هذه الطبعة زيارات مستهدفة من طرف البنك، لزبائنهم المشاركين في المعرض. مما يعكس التزام بنك التنمية المحلية بتعزيز علاقاته المميزة معهم.

كما عزّز البنك من مكانته من خلال المشاركة في معرض التجارة الإلكترونية 2024 ECSEL. حيث تم عرض جميع منصاته الرقمية.

ومنها طلب التمويل عبر الانترنت وكذا فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنيت. تلك الخدمات الرقمية التي تساهم في زيادة كفاءة العمليات المصرفية، وحماية المعلومات. حيث يعمل البنك دائما لتعزيز حماية البيانات من المخاطر المختلفة.

كما شارك البنك في صالون البناء والعقار الاشغال العمومية BATI EST EXPO بمدينة قسنطينة. حيث تم تقديم أنواع التمويلات التي يقدمها البنك بما في ذلك التمويل الكلاسيكي والإسلامي.

كما تم تسليط الضوء على خبرة البنك التي دامت أكثر من 40 سنة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولم تتوقف مساهمات البنك عند هذا الحد، فإيمانًا منه بأن الثقافة هي محرك أساسي للتنمية، اختار البنك المشاركة في مهرجان FIBDA. هذا الحدث الثقافي النابض بالحياة والإبداع.

وتم من خلال هذا الحدث، تنظيم يوم تحسيسي حول التربية المالية للأطفال. والذي يساهم في بناء ثقافة مالية مسؤولة لدى الأجيال الشابة.