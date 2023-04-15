BDL يُطلق منصة رقمية لمتابعة وتسيير القروض قريبا

أعلن مدير التحليلات ومتابعة القروض على مستوى بنك التنمية المحلية، سماعين بن دالي، عن إطلاق منصة رقمية خاصة بدراسة وتسيير ومتابعة القروض، نهاية جوان القادم.

وأوضح ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء، بأن “هذه المنصة المجانية. ستمكن البنك من معالجة ملفات القروض بطريقة الكترونية وفي مدة زمنية قصيرة. وكذا تجنبه العمل الورقي”.

كما تتيح المنصة لصاحب القرض إمكانية تتبع ملفه عن طريق رقم خاص به يحصل عليه من طرف البنك. بالإضافة إلى مزايا أخرى، كما تغني عن مشقة التنقل إلى وكالات البنك للاستفسار.

وتندرج هذه العملية في إطار” تذليل العقبات الخاصة بالاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الرقمنة و الشفافية.

ومن جهتها، كشفت مديرة المؤسسات الكبيرة، نجاة براهيمي، أن بنك التنمية المحلية يعتزم مواصلة توسيع شبكته ضمن خطته التنموية للعام الجاري.

إطلاق حوالي 10 وكالات جديدة موزعة عبر التراب الوطني

حيث يرتقب إطلاق حوالي 10 وكالات جديدة موزعة عبر التراب الوطني ليبلغ العدد الإجمالي لوكالاته 174 وكالة.

هذا وأطلق البنك، منذ بداية 2023، وكالة بسيدي عيسى (ولاية المسيلة)، بعد أن اطلق 6 وكالات جديدة في 2022 عبر عدة ولايات.

كما كشف بن دالي أن بنك التنمية المحلية منح لزبائنه خلال 2022 قروضا بقيمة 487 مليار دج. بزيادة تناهز 32 بالمائة مقارنة ب 369 مليار دج سنة 2021.

حيث قدر عدد ملفات القروض المعالجة السنة الماضية 9368 ملفا، مقابل 11 ألف ملف سنة 2021، أي بانخفاض بحوالي 14 بالمائة.

وأوضح المسؤول أن أغلب القروض المالية الممنوحة خلال 2022 كانت موجهة لتمويل المؤسسات بقيمة 471 مليار دج.

كما بلغت قيمة القروض الموجهة إلى كل من مشاريع الترقية العقارية، الأفراد والهياكل الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حوالي 16 مليار دج.

وتمت الإشارة إلى أنه، خلال 2022، ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع العام من 41 مليار دج إلى قرابة 102 مليار دج. في حين سجل القطاع الخاص 369 مليار دج، بما يمثل 78 بالمائة من إجمالي القروض.

وحل قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي استفادت من قروض البنك سنة 2022، بقيمة إجمالية قدرت ب244 مليار دج. متبوعا بكل من قطاع البناء بأكثر من 143 مليار دج والتجارة بأزيد من 36 مليار دج.

كما بلغت قيمة القروض الموجهة الى قطاع الخدمات قرابة 25 مليار دج. وقطاع السياحة 6ر20 مليار دج والفلاحة ب 684 مليون دج.