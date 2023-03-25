BEA: ودائع الصيرفة الإسلامية بلغت 21 مليار دج

كشف مدير الصيرفة الاسلامية ببنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، أن قيمة ودائع الصيرفة الاسلامية لدى البنك بلغت 21 مليار دج إلى غاية نهاية الاسبوع الماضي.

وقال ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء، بأن “البنك تمكن خلال فترة وجيزة لم تتعد السنة ونصف السنة. بتحصيل 21 مليار دج من الودائع، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين في إطار الصيرفة الاسلامية”.

وأكد أن الصيرفة الإسلامية ببنك الجزائر الخارجي استقطبت منذ إطلاقه الرسمي لهذا النشاط في 30 ديسمبر2021، وإلى غاية نهاية الاسبوع الماضي, أكثر من 12 ألف و400 زبون.

وجاء ذلك، بفضل منتجاتها المصرفية العشر المطابقة للشريعة الاسلامية. والمصادق عليها من طرف الهيئات المخولة، عبر 60 شباك صيرفة اسلامية موزع على كامل ولايات البلاد.

ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مواصلة توسيع شبكته لتوزيع منتجات الصيرفة الاسلامية ضمن خطته التنموية للعام الجاري 2023.

وكشف المدير، أنه “سيتم طرح منتجات بنكية إسلامية جديدة، مبتكرة، لتمويل المؤسسات والأفراد والمهنيين. بما في ذلك تسهيلات موجهة لاقتناء السيارات في انتظار بداية التصنيع محليا”.