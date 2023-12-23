BEA يمنحكم تمويلا إسلاميا لإقتناء سيارة

كشف مدير الصيرفة الإسلامية ببنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، أنه أصبح بإمكان الزبائن الأفراد لدى بنك الجزائر الخارجي طلب منتج “مرابحة السيارات” لإقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ90 في المائة.

وقال ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وتزامنا مع بداية التصنيع محليا “أصبح بإمكان الزبائن الأفراد لدى بنك الجزائر الخارجي طلب منتج “مرابحة السيارات”.

موضحا أنه وبإمكان المهتمين، إقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ90 في المائة. مع نسبة هامش ربح ثابتة تقدر ب 5ر7 بالمائة سنويا”. لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات، بشروط بنكية “تنافسية”.

كما بإمكان المؤسسات أيضا الاستفادة من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر “منتج إجارة المعدات المنقولة”.

وأكد ذات المسؤول على أهمية التدابير التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي الجديد. والتي عززت مكانة الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية في الجزائر.

ويأتي هذا، في انتظار صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون، التي ستعطي لا محالة دفعة قوية أكثر لهذا النشاط المصرفي الإسلامي.

BEA: ودائع الصيرفة الإسلامية فاقت 30 مليار دج

وكشف ذات المسؤول، أن قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي “BEA” بلغت أكثر من 31 مليار دج، إلى غاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح حسام عكاشة، بأن “البنك تمكن خلال فترة وجيزة لم تتعد السنتين، من تسجيل، كحصيلة أولية، أكثر من 31 مليار دج من الودائع. وما يفوق 25 ألف حساب من مختلف صيغ الصيرفة الاسلامية، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين”.

ووصف عكاشة هذه النتيجة بـ”الإيجابية والمميزة، التي توحي بوجود استجابة من طرف الزبائن على هذه الصيغة التمويلية مقارنة بسنوات مضت”.

وأضاف عكاشة أن حجم التمويلات بصيغة الصيرفة الإسلامية بالبنك “بلغت إلى غاية 11 ديسمبر الجاري. أكثر من 10 ملايير دج، في مختلف المنتجات التمويلية المقترحة من البنك. والتي منحت أغلبها لقطاع المؤسسات لتمويل الاقتصاد الوطني”.

وأوضح ذات المسؤول، أن المنتجات الإسلامية لبنك الجزائر الخارجي تسوق عبر” 85 شباك خاص بهذا النمط من التمويل”.

مضيفا أن البنك “يعتزم مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة القادمة لتشمل وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني. مع الحرص على تنويع باقة المنتجات الإسلامية”.

طرح منتج بنكي إسلامي جديد قريبا

كما أضاف ذات المسؤول، أن البنك يعتزم قريبا طرح منتج بنكي إسلامي جديد لتمويل المؤسسات بمختلف أنواعها. إضافة إلى منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة خلال السنة القادمة 2024.

ويأتي كل هذا، ضمن “خطة تنموية تعتمد على إطلاق منتجات إسلامية جديدة ومبتكرة، لتمويل المؤسسات والأفراد”.

وسيضاف المنتج الجديد الذي ينتظر إطلاقه بعد استصدار رخصة تسويقه من بنك الجزائر، إلى المنتجات العشرة التي يتم تسويقها حاليا.

وتتمثل هذه المنتجات، حسب ذات المسؤول، في “حساب الوديعة الإسلامي”، و”حساب التوفير الإسلامي”. و”الحساب الجاري الإسلامي”، و”حساب الاستثمار الإسلامي المطلق”.

و”المرابحة العقارية” و”مرابحة التجهيزات”، و”مرابحة السيارات”، و”إجارة المعدات المنقولة”، و”مرابحة السلع” و”تمويل السلم”.