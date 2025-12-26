 BEA يُطلق منصة رقمية لتداول الأسهم ببورصة الجزائر في جانفي

سيطلق بنك الجزائر الخارجي، خدمة رقمية جديدة مخصصة لتداول الأسهم في بورصة الجزائر، إبتداء من شهر جانفي القادم.

وحسب ما أورده بيان للبنك العمومي، سيتم إطلاق الخدمة الجديدة، من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول (Mobile BEA).

وتعد هذه المنصة “وسيلة إلكترونية آمنة تمكن الزبائن من إصدار أوامر البيع والشراء الخاصة بالأوراق المالية عن بعد. دون الحاجة إلى التنقل أو الإجراءات اليدوية. مع إمكانية متابعة وإدارة المحافظ الاستثمارية بكل سهولة وسلاسة”.

وتأتي هذه الخدمة الرقمية المسماة “البورصة الرقمية”، ضمن جهود البنك الرامية إلى تسريع التحول الرقمي في المجال البنكي.

وتؤكد المؤسسة المصرفية بهذا، توجهها “نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي. عبر منصة رقمية عالية الكفاءة تراعي معايير الجودة والأمان. وتدعم تداول عدة أدوات مالية، من بينها الأسهم والسندات”.

ويأتي ذلك، في إطار التزام البنك المتواصل بتطوير خدمات رقمية مواكبة للتحولات التكنولوجية واحتياجات السوق.