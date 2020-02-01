“BeKING” عرض جديد لـ”موبيليس”

يطلق متعامل الهاتف النقال “موبيليس” خدمة جديدة وعرض إستثنائي خاصة لزبائنه، تحت مسمى “BeKING”.

وكشف رائد سوق الهواتف المحمولة في الجزائر أنّ هذا العرض يأتي ضمن إبتكارته الجديدة من خلال اقتراح عروض جديدة.

ونقل ذات المتعامل أنّه إعتبارًا من يوم غد الأحد، سيعمل على إثراء مجموعة العروض المدفوعة لاحقًا من خلال تقديم عرض “BeKING” الجديد.

وهو أرخص إشتراك شهري لعامة الناس في السوق، بـ500 دينار شهريًا فقط.

كما وضّحت “موبيليس” أنّ العرض يتوفر على تركيبة جذابة ومرنة، مع مزايا متعددة، والتي تتيح للعملاء إعداد حزمهم الخاصة في أي وقت وفقًا للميزانية والإستخدام الذي يناسبهم.

مواصلتًا: “سيستفيد المشترك من مكالمات ورسائل نصية قصيرة نحو موبيليس غير المحدودة”.

كما وضحت المؤسسة أنّ عرضها الجديد يوفر للزبائن مكافآت تصل إلى 4000 دينار من المكالمات والرسائل إضافة إلى أنترنت بأسعار جذابة مع مجانية مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنّ “BeKING” متاح من خلال 185 مكتب مبيعات تابع للشركة، على 600#*، وعلى تطبيق Mobispace أو meetmob.mobilis.dz.