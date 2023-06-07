BEM 2023: هكذا كانت أسئلة اللغة الفرنسية

أجمع مترشحو شهادة التعليم المتوسط، في اليوم الثالث للإمتحان، أن أسئلة اللغة الفرنسية صباح اليوم، كانت في متناول الجميع.

وقال المترشحون في تصريحات لميكروفون “النهار”، أن إمتحان اللغة الفرنسية والذي دار حول موضوع الطبيعة، كان سهلا، وأن الأسئلة كانت من موضوع النص.

وتمنى المترشحون المقبلون على اجتيار امتحان العلوم الطبيعية في الساعات المقبلة، أن تكون أسئلة هذه المادة سهلة وفي متناول الجميع.

وأكد أستاذ في المادة، أن موضوع اللغة الفرنسية سهل، وطريقة صياغة الاسئلة سهلة وبسيطة وشملت البرنامج السنوي. كما أن الوضعية الإدماجية كانت مباشرة.

وأكد مراسلو تلفزيون “النهار”، من مختلف ولايات الوطن، أن الإمتحان يجري في ظروف تنظيمية جد حسنة.