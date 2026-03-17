BMPJ بجاية تطيح بشبكة تتاجر بالمهلوسات وتحجز أكثر من 7 آلاف قرص

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية MBPJ خراطة ببجاية. من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 03 أشخاص تحترف المتاجرة بالمؤثرات العقلية. وتحجز أكثر من 7000 كبسولة ومركبة سياحية.

تفاصيل العملية جاءت على إثر نصب عناصر الشرطة نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بالضبط عند مدخل أنفاق مدينة خراطة. أين تم توقيف مركبة سياحية من نوع “تويوتا” تحمل ترقيم ولاية من الجنوب الشرقي للوطن. وعلى متنها شخصين يبلغان من العمر 32 و 63 سنة.

وبعد عملية التفتيش الدقيق للمركبة، تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين تقدر بـ 7140 كبسولة ذات منشأ أجنبي. ليتم مباشرة توقيفهما وحجز المركبة السالفة الذكر. وقد أفضى التحقيق إلى تحديد هوية شخص آخر متورط في القضية يبلغ من العمر 31 سنة، وهو محل أمر بالقبض لتورطه في قضية مماثلة. وبعد وضع خطة محكمة تم الترصد له وتوقيفه.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل الحيازة والعرض والشحن والتخزين والنقل والتموين للمؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، باستحضار مركبة ضمن جماعة إجرامية منظمة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر ضد مشتبه فيهما أمر ايداع، في حين وضع المشتبه فيه الثالث تحت إجراء الرقابة القضائية.

