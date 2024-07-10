BMPJ سعيدة تحجز 2816 قرص مهلوس وتوقف 3 أشخاص

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. والمقدرة بـ 2816قرص مهلوس من مختلف الأنواع. وحجز أزيد من 37 ألف دج من عائدات الترويج مع توقيف ثلاث أشخاص من بينهم إمرأة.

العملية تمت بناءا على إستغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة سعيدة. الأبحاث والتحريات أسفرت عن تحديد هوية المشتبه و توقيفه.

وإستمرارا للتحقيق تم توقيف شركائه في القضية ليتم ضبط وحجز بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ: 2791 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. 25 قرص مهلوس من نوع إكستازي ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره :37000 دج من عائدات الترويج.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.