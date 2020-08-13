BMPJ قسنطينة يوقف مروج مخدرات محل أمر بالقبض الدولي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعلي منجلي، في ولاية قسنطينة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة محل بحث بموجب أمر بالقبض، وكذا حيازة المخدرات -كيف معالج- ومخدرات صلبة من نوع اكستازي لغرض المتاجرة.

حيثيات القضية تعود الى معلومات بخصوص شخص مبحوث عنه وفق أوامر قضائية.

ومكنت عملية البحث والتحري من تحديد مكان تردد هذا الأخير، ليتم توقيفه وفق خطة عملية محكمة بالقرب من محور دوران محطة الترامواي بالمدينة الجديدة علي منجلي .

وبإخضاعه للملامسة الجسدية القانوية تم ضبط بحوزته 4 قطع من المخدرات مخبأة داخل علبة سجائر مهيأة للترويج، بالاضافة الى 3 حبات من المخدرات الصلبة من نوع اكستازي، مبلغ مالي، ليتم تحويله الى مقر الفرقة.

وبمباشرة التحقيقات على الشخص الموقوف، تبين أنه محل أمر بالقبض الدولي، بخصوص قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعية منظمة.

وبعد الانتهاء من الاجراءات القانونية ضد المعني بخصوص الامر بالقبض الصادر في حقه، تم انجاز ملف اجراءات جزائية عن قضية حيازة المخدرات ومخدرات صلبة من نوع اكستازي لغرض المتاجرة تم تقديمع امام النيابة المحلية.