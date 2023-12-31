BNA: إطلاق أربعة منتجات صيرفة إسلامية.. تمويلات تصل إلى 100%

سيطلق البنك الوطني الجزائري، خلال الأيام القليلة المقبلة، أربعة منتجات صيرفة إسلامية جديدة. موجهة للشركات والأفراد والمهنيين والمرقين العقاريين.

حسبما أفاد به، بيان للبنك، فسيطلق خلال الأيام القادمة، أربعة منتجات إسلامية جديدة. حيث تحصل هذا الأخير على التراخيص اللازمة من طرف بنك الجزائر لتسويق هاته المنتجات المتمثلة في: “السلم”، “شهادة الإستثمار الإسلامي”، “إستصناع – الترقية العقارية” و “إستصناع داري”.

وبخصوص تمويل “السلم”، فهو مخصص للتجار والمهنيين والمؤسسات ذات النشاط التجاري أو الإنتاجي. حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 100 بالمائة من الإحتياجات المعبر عنها من طرف الزبون.

أما منتج “إستصناع – الترقية العقارية”، هو منتوج موجّه حصريا للمرقين العقاريين. كما أن هذه الصيغة مخصصة لتمويل إنجاز المشاريع العقارية والترقية العقارية وتوسيع تهيئة وتجديد العقارات وغيرها.

أما فيما يتعلق بـ”شهادة الإستثمار الإسلامي”، فهو منتج إستثماري يسمح للشركات والأفراد والمهنيين بالاستثمار في سلة المشاريع التمويلية التي يقوم بها البنك. ويأتي الإستثمار وفق صيغتين بأرباح أو بدون أرباح.

وفيما يتعلق بمنتج “استصناع داري”، فهو مخصص لتمويل عمليات بناء توسيع أو تهيئة المساكن الخاصة بالأفراد. ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 100بالمائة من تكلفة الإنجاز مع فترة سداد يمكن أن تمتد حتى سن 75 عاما.

وأكد البنك أن تسويق هذه المنتجات التمويلية والادخارية الجديدة الأربعة المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية. تعد خطوة إضافية في سبيل الإثراء المستمر لباقة المنتجات والتحسين المتواصل للخدمات المقدمة للزبائن. مضيفا أن هذه الأخيرة (المنتجات)، تأتي لتضاف إلى عرض يتكون من حوالي خمسة عشر منتجا آخر مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي عمد البنك إلى تسويقها الفعلي منذ مدة. وهو ما يزيد من إمكانية تلبية طلبات مختلف الزبائن على أوسع نطاق.