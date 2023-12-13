BNA.. إطلاق صيغة تمويلية جديدة للفلاحين

قال إبراهيم بوجلية المدير العام المساعد بالبنك الوطني الجزائري، أنه تم إطلاق صيغة تمويلية جديدة. الأسبوع الفارط موجهة للفلاحين. تهدف إلى تمويل إحتياجاتهم الموجهة للإستثمار أو الإستغلال من أجل تطوير الخدمات.

وأوضح بوجليدة على هامش مراسم تدشين وكالة جديدة تابعة للبنك مخصصة للصيرفة الإسلامية بالمرادية، أنه من خلال هذه التمويلات المقترحة حاليا في الصيغة الكلاسيكية. سيتم مرافقة الفلاح في مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية. مضيفا إلى أن البنك يقوم بدراسة حاليا من أجل توفير نفس التمويلات بالصيغة الإسلامية. وإيجاد حلول تمويلية جديدة من أجل إدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الباقات الخدماتية والمنتوجات المقدمة.

وبخصوص اقتناء السيارات، أشار المتحدث، أن البنك يحضر لعروض خاصة بالصيغتين الإسلامية والكلاسيكية. دعما لمساعي الدولة لتطوير الصناعة المحلية.