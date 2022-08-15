BNA: إعتماد 5 خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية قريبا

كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، عثامنية أمينة اليوم الاثنين، عن اعتماد البنك الوطني الجزائري قريبا على خمس خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية.

ويأتي هذا حسبما أكدته عثامنية للإذاعة الوطنية، نتيجة الإقبال الكبيرمن المواطنين على هذا النوع من المنتجات خاصة وأن حجم المودعات في البنوك التي تعتمد هذه الخدمة تجاوز 10مليار دينار.

وفي هذا السياق، كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أن البنك يحتوي على 12 خدمة في مجال الصيرفة في إنتظار إعتماد خمس خدمات جديدة مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة ورقمنتها وعصرنتها.

كما أوضحت المتحدثة، أن البنك الوطني الجزائري برمج فتح 12 وكالة متخصصة في الصيرفة الإسلامية حتى السنة الجارية تضاف إلى الوكالات الثلاث و 67 نقطة نشاط للصيرفة على مستوى البنك الوطني الجزائري.

للإشارة، فقد أمضى البنك الوطني الجزائري الأسبوع المنصرم عقودا تنفيذية مع مؤسسة “ديال دزاير”.

تقضي بإستغلال منصتها الالكترونية لتسويق منتجات التمويل الإسلامية عبر الأنترنات.

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