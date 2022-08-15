BNA: إعتماد 5 خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية قريبا
كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، عثامنية أمينة اليوم الاثنين، عن اعتماد البنك الوطني الجزائري قريبا على خمس خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية.
ويأتي هذا حسبما أكدته عثامنية للإذاعة الوطنية، نتيجة الإقبال الكبيرمن المواطنين على هذا النوع من المنتجات خاصة وأن حجم المودعات في البنوك التي تعتمد هذه الخدمة تجاوز 10مليار دينار.
وفي هذا السياق، كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أن البنك يحتوي على 12 خدمة في مجال الصيرفة في إنتظار إعتماد خمس خدمات جديدة مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة ورقمنتها وعصرنتها.
كما أوضحت المتحدثة، أن البنك الوطني الجزائري برمج فتح 12 وكالة متخصصة في الصيرفة الإسلامية حتى السنة الجارية تضاف إلى الوكالات الثلاث و 67 نقطة نشاط للصيرفة على مستوى البنك الوطني الجزائري.
للإشارة، فقد أمضى البنك الوطني الجزائري الأسبوع المنصرم عقودا تنفيذية مع مؤسسة “ديال دزاير”.
تقضي بإستغلال منصتها الالكترونية لتسويق منتجات التمويل الإسلامية عبر الأنترنات.
طالع أيضا:
البنك الوطني يطلق منتجات تمويلية عبر منصة “ديار دزاير”
كما أعلن البنك الوطني الجزائري، عن تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر الإنترنت من خلال المنصة الالكترونية لديار دزاير.
معتبرا أن هذه الخطوة تسهل على المواطنين التوجه إلى هذا النوع من التمويل.
وحسب بيان للبنك، فقد باشر، إمضاء ثلاثة عقود تنفيذية مع شريكه مؤسسة “ديار دزاير”.
التي تتضمن تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر الإنترنت من خلال المنصة الالكترونية لديار دزاير.
كما تتضمن العقود التنفيذية، التي أجريت مراسيم توقيعها على مستوى المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري بحضور إطارات سامية من كلا الطرفين، تمويلات مختلفة.
وحسب شروحات البنك تتمثل الخدمة الأولى التي أطلق عليها إسم “دارالصنعة” في السماح للمستهلكين الإلكترونيين “المؤسسات والمهنيين”.
و الإستفادة من التمويل الإسلامي إجارة تجهيزات للبنك الوطني الجزائري عبر منصة ديار دزاير.
وجاء في البيان أن هذا التمويل مطابق لأحكام الشريعة، ويوفر للراغبين في الحصول على هذه الخدمة
إمكانية تأجير المعدات المستخدمة في نشاطهم لمدة تصل إلى خمسة سنوات. مع خيار الإمتلاك في نهاية الفترة”.
أما الخدمة الثانية دار الإعمار، فتسمح للمستهلكين الإلكترونيين “الأفراد” الإستفادة من التمويل الإسلامي “المرابحة تجهيزات” للبنك الوطني الجزائري عبر المنصة الالكترونية “ديار دزاير”.
حيث يتضمن هذا التمويل الرقمي إمكانية الحصول على مواد التهيئة والتجهيز المنتجة محليا باستخدام صيغة المرابحة الإسلامية.
واضاف أن مدة التمويل تكون من 12 إلى 36 شهرا. ويمكن أن يصل المبلغ إلى 1.000.000 دج “.
كما أن التمويل الثالث “دار إجارة” يتمثل في خدمة تتيح للمستهلكين الإلكترونيين. الإستفادة من تمويل إيجار مسكن لدى البنك الوطني الجزائري عبر المنصة الالكترونية ديار دزاير.
كما تسمح هذه الصيغة الجديدة للتمويل الإسلامي، المخصصة للأفراد، المتقدمين بطلب تغطية تكلفة استئجار السكن ودفعه شهريا على مدى فترة تصل إلى 24 شهرا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور