BNA تطلق 9 منتجات للصيرفة الإسلامية بـ3 ولايات

أعلن البنك الوطني الجزائري، عن اطلاق منتجات الصيرفة الاسلامية عبر وكالاته المتواجدة بكل من ولايات مستغانم وغليزان عين الدفلى .

وحسب ما أوضحه بيان البنك الوطني الجزائري، اليوم الاثنين، يتعلق الأمر بوكالات مستغانم 878، وغليزان 869، وعين الدفلى268.

وحسب ذات البيان سيقوم البنك الوطني الجزائري، الأسبوع الجاري، باعتماد النشاط بمجموعة من وكالاته سيتم الاعلان عنها لاحقا،.

وتدخل هذه الخطوة في إطار خطة البنك القاضية بإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بأكثر من 50 وكالة وتغطية جميع الولايات.

ويضم العرض الذي طرحه البنك 9منتجات مصادق عليھا من ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك والھيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

وتتمثل هذه المنتجات في الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب القصر.

كما يضم عرض البنك أيضا حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

وأعلم البنك أن تفاصيل ھاته المنتجات، بالإضافة إلى محاكاة المرابحة والإجارة متاحة، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الإسلامية.

كما أن كل جديد حول نشاط الوكالات متوفر عبر الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي للبنك، حسب البيان.