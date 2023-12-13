BNA.. تمويلات الصيرفة الإسلامية بلغت 10 مليار دج

أعلنت أمينة عثامنية، مسؤولة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أن قيمة تمويلات البنك الوطني الجزائري بصيغة الصيرفة الإسلامية، بلغت أكثر من 10 مليار دج إلى غاية مطلع ديسمبر الجاري.

وأشارت عثامنية، في تصريح صحفي على هامش مراسم تدشين وكالة جديدة تابعة للبنك مخصصة للصيرفة الإسلامية بالمرادية. أن قيمة التمويلات بصيغة الصيرفة الإسلامية منذ إطلاقها في 4 أوت وإلى غاية 11 ديسمبر 2023. أكثر من 10 مليار في مختلف المنتجات المالية المقترحة. فيما بلغت الإيداعات أكثر من 32 مليار دج. مع تسجيل فتح أكثر من 56 ألف حساب في هذه الصيغة.

كما أوضحت عثامنية، إلى أن عدد منتجات الصيرفة الإسلامية بالبنك ارتفع من تسعة سنة 2020 إلى 14 منتجا حاليا, مع التحضير لإطلاق منتجات جديدة بعضها يوجد قيد استصدار رخصة تسويقها من بنك الجزائر.

رقمنة منتج تمويل التجهيزات طلبات المواطنين أكثر من بنكيين البنوك العمومية نسعى لتوسيع شبكات الإستغلال يكون بنوك إسلامية 100 بالمائة.