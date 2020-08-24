BNA يطلق منتجات الصيرفة الإسلامية في البليدة والشلف

أعلن البنك الوطني الجزائري، عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية في وكالتين له بولايتي البليدة والشلف.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان البنك الوطني الجزائري، فيتعلق الأمر بوكالتي البليدة “445” والوكالة الرئيسية في الشلف “275”.

وأوضح البيان بأن العرض المخصص لمرحلة الإطلاق يشمل 9 منتجات موافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وھي الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب والحساب الجاري الإسلامي.

بالإضافة إلى حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب “القصر”، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيّد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات والمرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

وأكد بنك “BNA” بأن تفاصيل ھذه المنتجات الموجھة لمختلف فئات المجتمع من أفراد، مدخرين، مھنيين ومؤسسات، بالإضافة إلى محاكاة المرابحة والإجارة، متاحة، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الاسلامية (financeislamique.bna.dz).

مجددا التزامه تعميم هذا النشاط على مستوى 50 وكالة من بين وكالاته قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.