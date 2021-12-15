Brandt تشارك في الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الوطني

عرضت الشركة الرائدة برندت “Brandt” لمنتجات جديدة خلال مشاركتها في معرض الإنتاج الوطني، المقام مابين 13 إلى 25 من الشهر الجاري في قصر المعارض بالعاصمة.

وفي هذا السياق يعرض رائد الأجهزة الكهرومنزلية اخر مستجداته، خلال هذا اللقاء، فوق مساحة عرض تقدر بـ250 متر مربع تقع بالجناح المركزي – المنطقة B –

كما تقدم شركة برندت لزائريها مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، تم تصميمها بفضل خبرة عالمية وعمالة محلية مدربة حسب المعايير الدولية.

الى جانب ذالك، تم انشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على مساحة 110 هكتار بمرتفعات سطيف اين يتم إنتاج غسالات أمامية وعلوية وثلاجات بنسبة تصنيع تفوق 80 بالمئة.

كما ستعرض برندت حلة جديدة من شاشات ULED Brandt والتي ستطرح في السوق نهاية العام الجاري. ويأتي تلفزيون ULED بحجم 55 و65 بوصة، مزود بتقنيات تحسين جودة الصورة والصوت.

بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت. وبفضل استخدام خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن المطور 4 ك قادر على تحليل الصور بذكاء وضبط كل بكسل بدقة محسنا بذلك درجات السطوع والتباين.

بالمقابل يؤكد برندت الجزائر من خلال مشاركته في معرض الإنتاج الوطني التزامه بمواصلة تطوير وتصدير منتجاته إلى الخارج.

علماً بأنـه تم تصدير أكثر من مليون غسالة وثلاجة إلى أوروبا وخاصة فرنسا ودول المغرب العربي.

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كما افتتحت الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الكهرومنزلية برندت، متجرين جديدين في الجزائر العاصمة، يوم أمس الإثنين.

وافتتحت الشركة هاذين المتجرين الجديدين، بغرض تحسين شبكة نقاط البيع الخاصة بها.

ويقع المتجر الجديد الأول بشارع بورابيا الكائن برقم 61 -شارع فيدال وسانت رافائيل سابقا. كما يقع المتجر الثاني، في شارع مصطفى مغنوش ببئر خادم رقم 42.

كما تعرض برندت، في المتجرين، مجموعة واسعة من منتجات براندت من ثلاجات، غسالات، مكيفات هواء، تلفزيونات، أجهزة طهي واخرى.

والغرض من هذه المتاجر الجديدة هو تقريب العلامة من مستعمليها وزبائنها القاطنين بالجزائر العاصمة.