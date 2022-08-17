BRB أم البواقي تطيح بعصابة مختصة في المتاجرة بالكوكايين

تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم 5.96 غراما من المخدرات الصلبة

اطاحت نهار أول امس فرقة قمع الاجرام BRB التابعة لامن ولاية ام البواقي جماعة إجرامية و الإيقاع بأفرادها الثلاثة الذين تتراوح بين أعمارهم بين 30 و 38 والحد من نشاطهم الاجرامي المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

وقد استغلت فرقة قمع الإجرام المعلومات الواردة الى عناصر من خلال العمل الميداني الاستخباراتي الذي مؤكد على وجود عصابة او شبكة تقوم بترويج الكوكايين مستعملة وسيلة نقل متمثلة في مركبة سياحية التي تم التعرف عليه وتوقيفها و على متنها شخصين وعند تفتيشها الدقيق و فحصها جيدا تم العثور على ثلاث اكياس بهم كميات من مادة الكوكايين مهيأة للترويج والاستهلاك وعند التحقيق مع الموقفين تم الكشف وتحديد هوية شخص ثالث ليتم توقيفه بسرية تامة اين ضبط بحوزته على كمية اخرى من نفس المادة لتصل الكمية الاجمالية المحجوزة الى 5.96غ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ليحرر لأفراد هذه الجماعة الإجرامية ملف جزائي وسيقدمون امام الجهات القضائية لدى محكمة ام البواقي لمباشرة التحقيق القضائية بعد ان كيفت لهم القضية من قبل رجال الضبطية القضائية على اساس الحيازة بغرض المتاجرة و التخزين الحصول الشراء والمشاركة، العرض على الغير قصد الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة من نوع كوكايين في إطار جماعة إجرامية منظمة بإستعمال مركبة ذات محرك،و قد اثلجت هذه العملية النوعية صدور سكان مدينة ام البواقي في انتظار عمليات اخرى في بلديات اخرى للحد من انتشار الادوية المهلوسة و الكيف المعالج الذي ينخر جسد المجتمع رغم العمل والمجهودات أجهزة الأمن.