BRIتيندوف يوقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “B.R.I”،من توقيف 3أشخاص بحوزتهم 21.9 غرام من الكيف،بالاضافة الى أسلحة بيضاء.

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما ما يتعلق بمكافحة المخدرات،أثناء قيام عناصر فرقة البحث والتدخل (B.R.I) بدوريات رقابية لتأمين قطاع الاختصاص.

تمكنت من توقيف سيارة من نوع مرسيدس على متنها ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم،

يتعلق الأمر بكل من المدعو”ب.ع، 27سنة،والمدعو”ز.إ”24سنة،والمدعو(س.إ.م)20سنة.

بعد توقيفهم وإخضاعهم لعملية التلمس الجسدي ،وتفتيش المركبة تم ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات “كيف معالج” يقدر وزنها بـ: 21.9 غرام متكونة من 16 قطعة مغلفة داخل كيس بلاستيكي معدة للبيع،

بالإضافة إلي أسلحة بيضاء متمثلة في سلاح ابيض من نوع (كيتور)وسلاح ابيض من الحجم الصغير (سكين) وسلاح ابيض محضور من الحجم الكبير (سيف).

ومبلغ مالي يقدر بحوالى 61 ألف دج يعتبر من عائدات بيع هذه السموم،

فيما تم تحويلهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق الأولي تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، أين صدر في حقهم آمر إيداع.