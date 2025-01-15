 BRI أم البواقي تطيح بمروجي المؤثرات العقلية و تحجز 3400 قرص

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة سيقوس، في عملية نوعية من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم. وحجز مايفوق 3400 قرص مهلوس و مركبتين سياحيتين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات البيع.

القضية جاءت على إثر استغلال معلومات مؤكدة استقتها عناصر ذات الفرقة. مفادها قيام مجموعة أشخاص بنقل كمية من الادوية المهلوسة. باتجاه إحدى الولايات الشرقية مرورا بمدينة سيقوس على متن مركبات سياحية. على الفور تم رسم خطة ميدانية محكمة مكنت عناصر الفرقة من توقيف مركبتين سياحيتين. على مستوى إحدى نقاط المراقبة مع توقيف اربعة أشخاص مشتبه فيهم.

كما أن التفتيش الدقيق للمركبات أسفر على ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام تحت مقاعد المركبة. قدرت بـ 3429 كبسولة بريقابالين 300 ملغ أجنبية المنشا، إضافة الى مبلغ مالي كعائدات البيع والترويج.

المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 47 سنة تم تحويلهم إلى مقر الفرقة. أين أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية: “بيع ووضع للبيع والحيازة والنقل والتخزين للمؤثرات العقلية مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى ممارسة مهنة الصحة دون رخصة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية”. قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون. فيما تم تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.

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