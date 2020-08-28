“BRI” أم البواقي توقف أربعة أشخاص وتحجز 2,7 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من الإطاحة بنشاط جماعة إجرامية كانت بصدد ترويج كمية معتبرة من المخدرات.

وجاءت العملية عقب إستغلال لمعلومات مفادها وجود مركبة تستعمل في نقل الكيف المعالج، أين تم ضبطها بحي المستقبل في مدينة عين البيضاء مع توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة.

وقد مكنت هذه العملية من العثور على 04 رزم مغلفة بقفازات جراحية تحوي 28 صفيحة من المخدرات بوزن يفوق 2,7 كلغ.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية عن قضية نقل وتخزين وبيع ووضع للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل.