BRI أم البواقي توقف شخصا وتحجز 1140 قرص مهلوس وكمية من البارود

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي. من توقيف شخص مشتبه فيه وتخزين وترويج المؤثرات العقلية وتحجز 1140 كبسولة بريغابلين أجنبية المنشأ. بالإضافة كذلك إلى حجز 230 غرام من مادة البارود و 18 خرطوشة حية خاصة بالصيد.

القضية جاءت بعد إستقاء معلومة مؤكدة مفادها قيام شخص باستغلال مسكنه العائلي الكائن بإحدى مشاتي بلدية الحرملية دائرة عين كرشة ولاية أم البواقي. لتخزين الأدوية المهلوسة وإعادة بيعها لتروج في وسط الشباب.

على الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها بالتنسيق مع النيابة القضائية المختصة إقليما. أين تم على إثرها توقيف المشتبه فيه وبتفتيش مسكنه تم ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على 1140 كبسولة بريغابلين 300 ملغ اجنبية المنشأ. كانت مخبأة بإحكام داخل بالوعة الصرف الصحي للمسكن. إضافة إلى حجز 230 غرام من مادة البارود و 18 خرطوشة حية خاصة بأسلحة الصيد.

ليتم تحويل المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة رفقة المحجوزات الى مقر الفرقة. أين اتخذت في شأنه كل الاجراءات القانونية وانجز ضده ملف جزائي عن قضية. حيازة وتخزين ووضع للبيع مؤثرات عقلية مستوردة عن طريق التهريب لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة ممارسة مهنة الصحة دون رخصة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. حيازة وتخزين مواد محظورة حساسة تستعمل في صناعة المتفجرات وذخيرة حية من الصنف الخامس دون سند شرعي قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.

