 BRI أم البواقي توقف شخصا وتحجز 2250 قرص “بريغابالين”

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

جاءت القضية على إثر استقاء عناصر الفرقة لمعلومة عملياتية مفادها قيام أحد المسبوقين قضائيا بتخزين المؤثرات العقلية بمسكنه العائلي الكائن بأحد أحياء مدينة عين البيضاء لغرض البيع والترويج في الوسط الحضري.

على الفور وبعد إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة عين البيضاء المختصة إقليميا. مع وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيه. وبتفتيش مسكنه، تمّ ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ2250 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ. إضافة إلى حجز ميزانين إلكترونيين سلاح ابيض (قاطع ورق) و مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع والترويج .

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تمّ إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية: “الحيازة والتخزين للمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها دون سند شرعي. ممارسة مهنة الصحة دون رخصة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. المتاجرة في المخدرات والمخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة. قدّم بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء المختصة إقليميا.

