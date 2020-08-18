BRI أم البواقي توقف شخصين وتحجز 274 غ زطلة و28 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” في أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز 240 غرام من المخدرات “كيف معالج”، و28 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، جاءت هذه القضية على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها حيازة شخص يبلغ من العمر 40 سنة على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الترويج.

ليتم وضع خطة أمنية ميدانية على الفور، مكنت من توقيف المشتبه فيه بتاريخ 14 أوت الجاري، على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مدينة أم البواقي وعين البيضاء.

وكان الموقوفان، على متن مركبته السياحية رفقة شخص آخر يبلغ من العمر 34 سنة.

ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة ومواصلة التحقيق في القضية، وبعد اتخاذ كافة الإجرءات القانونية، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهما.

وتم العثور بمسكن أحد المشتبه فيهما، على صفيحتين ونصف من المخدرات “كيف معالج”، بوزن 274 غرام، و28 قرص مهلوس من أدوية مهلوسة مختلفة.

وأنجز ضد المشتبه فيهما، ملفا جزائيا عن قضية البيع ووضع للبيع وتخزين مخدرات “كيف معالج”، والمؤثرات العقلية، بطريقة غير شرعي قدما بموجبه أمام الجهات القضائية.