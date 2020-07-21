BRI أم البواقي توقف شخصين وتحجز 2753 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأم البواقي من توقيف شخصين ينشطان ضمن جماعة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان أمن ولاية أم البواقي على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تمت هذه العملية يوم 16 جويلية الجاري باستغلال معلومات عن عزم شبكة نقل كمية هامة من المهلوسات خارج الولاية.

وتم توقيف شخصين على مستوى حاجز أمني على متن سيارة، والتي عثر بداخلها على 2753 قرص “بريغابالين” سعة 150 ملغ مخبأة في البابين الخلفيين للمركبة.

وبتوسيع التحريات، تمكنت فرقة البحث والتدخل من حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج وسكين وشاحنة إسعاف السيارات التي تستعمل للتمويه من خلال نقل عجلات مطاطية يتم ملؤها بالمؤثرات العقلية .

وقد أنجز ملف جزائي ضد الموقوفين عن جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة وجنحة حيازة بضاعة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل وقدما أمام الجهات القضائية يوم أمس الإثنين.