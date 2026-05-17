BRI أم البواقي توقف شخصين وتضبط 9900 كبسولة تستعمل في صناعة الذخيرة الحية

في إطار مواصلة المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة بأم البواقي الرامية لمكافحة كل أشكال الجريمة. تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي في عملية نوعية. من توقيف شخصين مشتبه فيهما في نقل وتخزين وإخفاء الذخيرة الحية ولواحقها.

العملية النوعية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة وردت إلى علم رجال الضبطية القضائية مفادها قيام شخصين بإدخال كمية من معتبرة من الخراطيش. إلى مدينة أم البواقي باستعمال مركبة سياحية.

بعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة تم وضع خطة ميدانية من خلال وضع تشكيل أمني عبر كل الطرق والمسالك المحتمل مرور منهـا المركبة محل الشبهة. وبعد عمليات المتابعة والمراقبة، وبإحترافية عالية تمكن عناصر الفرقة من توقيفها على مستوى نقطة مراقبة ثابتة بأحد مداخل مدينة أم البواقي وعلى متنها المشتبه فيهما.

التفتيش الدقيق للمركبة مكّن من ضبط 9900 كبسولة تستعمل في صناعة الذخيرة الحية. وإستمرارا في التحقيق وبالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة أم البواقي. تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما أين تم ضبط 4875 خرطوشة ذات منشأ أجنبي، 80 كلغ من مادة البارود، ميزان الكتروني.

المشتبه فيهما في قضية الحال جرى تحويلهما رفقة المحجوزات إلى مقر المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق. أين اتخذت في شأنهما كل الاجراءات القانونية وتقديمهما أمام نيابة محكمة أم البواقي.

